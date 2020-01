Le complexe sera doté d'appartements ainsi que d'une salle de consommation de drogue à moindre risque.

La Région bruxelloise a confirmé mardi son intention d’installer un immense centre de drogues, le long du Canal, à hauteur de Tour et Taxis.

A une question parlementaire posée par la députée Bianca Debaets (CD&V), le Ministre-Président Rudi Vervoort (PS) a annoncé qu’un concours d’architecture pour le bâtiment sera lancé la semaine prochaine. Le centre devrait être opérationnel en 2025. Le coût global du projet reste flou. A côté des 13,7 millions prévus pour l’infrastructure, il faudra au minimum ajouter les frais de fonctionnement annuels pour la centaine de collaborateurs annoncés pour ce centre.

"Je peux confirmer qu'il s'agira d'un centre intégré visant à accueillir les toxicomanes de jour comme de nuit. Le complexe sera doté d'appartements ainsi que d'une salle de consommation de drogue à moindre risque. Le centre ouvrira le long du Canal, au 53 avenue du Port", a affirmé Rudi Vervoort.

Une salle de consommation de drogue à moindre risque a depuis longtemps été évoquée à Bruxelles, et verra donc finalement le jour. Il s’agit d’un lieu sécurisé où les toxicomanes s’injectant par voies intraveineuses peuvent venir pratiquer leur injection dans de bonnes conditions sanitaires et d’hygiène ainsi qu’en présence d’un personnel formé. Il est aussi possible d’y échanger les seringues.

Cette annonce suscite quelques interrogations dans le chef de Bianca Debaets. "Sur le fond, je ne suis pas contre l’arrivée d’un centre multidisciplinaire pour toxicomanes où, en plus de l’accueil d’urgence, un travail de réinsertion sociale est également réalisé. Nous savons toutes et tous que la consommation de drogues se passe beaucoup actuellement dans des espaces publics, comme au niveau du piétonnier du centre-ville ou de la station de métro Yser, où l’on voit régulièrement des injections. Il faut donc que l’on fasse quelque chose. Mais à condition que l’on ne perde de vue l'objectif final : aider à gagner le combat contre la toxicomanie. Et c’est justement là que se situe le problème : à aucun moment, cette ambition n’est clairement été exprimée. De plus, il est question de stabiliser la consommation de drogues, et non de l'éliminer progressivement. Les drogues détruisent des vies, tant de l'utilisateur que de l'environnement. Je trouve donc cette approche incompréhensible."

Bianca Debaets ne comprend pas non plus que cela n'ait jamais été discuté avec les riverains. "Il est très compliqué d’obtenir du soutien pour un tel projet. C'est la raison pour laquelle il est fondamental de fournir une bonne information et de mener des bonnes concertations avec les riverains et les associations impliquées dans le projet."

La réponse à la question de savoir pourquoi la Ville de Bruxelles travaille en parallèle sur un projet similaire est également demeurée sans réponse. "Le Ministre-Président s’est juste retranché derrière le principe de l’autonomie communale. Il est tout de même très étrange de constater qu’il n’y a pas eu de concertation préalable à ce sujet, surtout quand on sait que, d’une part, le Ministre-Président est responsable de la coordination régionale de la politique de sécurité et que, d’autre part, le bourgmestre et le Ministre-Président sont membres du même parti. Une fois de plus, on a ici une Ville de Bruxelles qui joue en solo et des ressources qui ne sont pas fusionnées de manière intelligente. Ce désordre n’est vraiment pas optimal pour nos concitoyens",, conclut Bianca Debaets.