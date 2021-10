Le Cercle des voyageurs a fermé ses portes il y a un an, victime collatérale du Coronavirus. C'était pourtant un établissement emblématique dans la capitale, située dans l'hypercentre, rue des Grands Carmes, à quelques mètres du Manneken Pis. Malgré de nombreuses tentatives pour relancer l'établissement, le centre-ville restait vide. C'est avec tristesse que les anciens gérants avaient mis la clé sous la porte.

Bonne nouvelle cependant car le Cercle des Voyageurs a rouvert ses portes vendredi dernier, le 22 octobre.

© Jean-Luc Flémal

La nouvelle propriétaire, qui a de l'expérience dans le milieu de la restauration, a souhaité donner au lieu une deuxième chance. "Elle n'a rien voulu changer à sa philosophie et son concept", explique le nouveau directeur de l'établissement. Véritable lieu dédié à la culture, le Cercle des Voyageurs proposera de nombreux concerts jazz et de piano dans les prochaines semaines. "Nous avons une très bonne connaissance du milieu du jazz. Nous voulons donner la possibilité à des artistes de venir se produire ici", ajoute le directeur, lui-même baigné dans le milieu artistique.

La salle aux 214 valises venant des quatre coins de la planète a elle aussi rouvert ses portes. Ainsi que la salle avec le mur végétal, remis en état par les nouveaux propriétaires. Les lieux sont aussi dotés d'un restaurant spécialisé en cuisine française. En suggestions : un plat de nationalités différentes est proposé chaque jour. Le Cercle des voyageurs organise également des expositions et peut être loué pour des conférences, des vernissages, des concerts ...

Pour la petite histoire, le bâtiment date de 1690 pendant la reconstruction de Bruxelles après le bombardement de Villeroy en 1695. Les caves ont été épargnées. Elles restent des témoins du patrimoine bruxellois d'avant le bombardement. C'est dans celles-ci que sont organisés les concerts.

© Jean-Luc Flémal

Sur la façade du bâtiment, on peut lire "Hôtel des Roest d'Alkemade". Sa façade de 17,70 mètres de long, sa toiture et ses caves voûtées sont protégées depuis le 25 juin 1992 par la Région bruxelloise. Au départ, derrière cette façade haute de 23 mètres étaient construites deux habitations distinctes, ensuite diverses occupations se succédèrent tels un bureau du gouvernement, une entreprise de rideaux et broderies, l’annexe d’un athénée, un éditeur de cartes postales et une école de danse.

Au tout départ, le Cercle des Voyageurs est né d’une passion de Brigitte de Clercq pour les voyages et les rencontres. En 2002, Elle et son compagnon Didier décident de créer cet endroit unique entièrement dédié à l’évasion.