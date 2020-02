La Ville de Bruxelles espère attirer 300 000 visiteurs par an très rapidement.

Le chantier de La Bourse de Bruxelles a officiellement démarré. Livraison et ouverture au public prévues pour le printemps 2023. Concrètement, les premiers travaux consistent à certains démontages intérieurs, etc. Au second semestre de cette année, de nouvelles fouilles archéologiques seront menées sur le site 1238 tandis que le plus gros chantier (toiture, portes, restaurants, hall, etc.) démarrera en juillet/août de cette année. Une discussion avec Vivaqua est par ailleurs en cours dans l'optique de raccorder le réseau de chauffage à un système de riothermie via le collecteur d'égouts. Ce processus permet de récupérer la chaleur des eaux usées.

A terme, La Bourse de Bruxelles sera ouverte au public via ses quatre côtés. Le rez-de-chaussée sera ouvert au public en permanence. L'idée est de créer un passage de type commercial - "un peu à l'instar de la Galerie de la Reine", explique le bourgmestre bruxellois Philippe Close. "Nous avons l'ambition d'accueillir 300 000 visiteurs par an", espère le socialiste. "C'est la première fois que La Bourse de Bruxelles sera exploitée dans son entièreté, soit sur les 12 000 m2."

La Bourse de Bruxelles disposera d'un musée de la bière aux 2e et 3e étages. Il en coûtera entre 18 et 19 euros pour découvrir l'histoire brassicole belge au gré d'une exposition interactive et immersive déclinée en six zones ; dégustation assurée à la fin. Au 3e étage, un restaurant-bar panoramique sera lui aussi ouvert au public. Le site archéologique fera lui aussi l'objet d'un traitement spécifique.

Un projet à 40 millions d'euros

Le bâtiment a été acheté par la Ville de Bruxelles à Euronext en 2010 pour 4,7 millions d'euros. Le chantier - en ce compris l'espace muséal - coûtera 36 millions d'euros HTVA. Il est financé par l'Union européenne via le fonds Feder à hauteur de 7 millions d'euros, par les brasseurs (5 millions d'euros), par la Région bruxelloise et, espèrent les protagonistes, par le Fédéral via Beliris. Ce dernier volet est encore en cours de négociation. La Ville de Bruxelles fera l'appoint. Elle a provisionné 10 millions d'euros pour ce faire. Une régie communale autonome sera créée pour la gestion quotidienne du site, ce dès le mois de juin. A terme, une quarantaine d'emplois devraient être créés.