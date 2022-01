Le pont de la rue de Verrewinkel était fermé de vendredi soir à dimanche matin.

La raison? Une nouvelle étape a été été franchie ce samedi sur le chantier de la passerelle cyclo-piétonne car la charpente et le tablier ont été posé, annonce l’échevin de la mobilité Thibaud Wyngaard sur les réseaux sociaux.

© T.W

Il précise que ces travaux ont été réalisés plus vite que prévu et que la route a pu rouvrir plus tôt. "Durant le mois de mars, le garde-corps sera placé au cours d'une nouvelle interruption du trafic ferroviaire. La fin des travaux est prévue début mai 2022". Ils ont commencé en février 2021.