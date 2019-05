De nombreux habitants du quartier des Abattoirs d’Anderlecht sont excédés de la situation qu’ils vivent très régulièrement en bas de chez eux. Ils constatent et déplorent plusieurs problèmes liés à l’activité hebdomadaire du marché et ses alentours. C’était encore le cas dimanche dernier quand des trafics et autres ventes illicites ont été observés et pris en photos par des riverains. L’un d’entre eux a même détaillé les faits dans une missive adressée notamment aux responsables de la commune et de la police. "Pas grand-chose n’a encore changé, la police est passée dans la matinée", indique-t-il. Les habitants regrettent aussi des problèmes de mobilité importants et pour lesquels ils se sentent délaissés. C’est ce qu’a relayé au conseil de police le chef de file de l’opposition anderlechtoise, Gaëtan Van Goidsenhoven (MR) : "Il y a des problèmes de sécurité qui causent de vrais soucis aux habitants. Ils se sentent seuls face à la situation. La situation me semble hors de contrôle car les riverains me reviennent souvent avec ces problèmes."

Une rencontre informelle a eu lieu le 20 mai dernier entre la direction des Abattoirs d’Anderlecht et la chargée de projet Jeunes et Assuétudes du service Prévention de la commune. L’objectif était de cibler l’ensemble des constats et la liste est effectivement bien remplie. Le quartier doit faire face à des stands illégaux devant les grilles et l’entrée du métro Clémenceau avec vente de tabac ou d’alcool. Les vendeurs ont d’ailleurs une attitude décrite comme agressive. Certains vont même jusqu’à entrer sur le site et demander à des marchands de collaborer avec eux afin de cacher leur approvisionnement. Les riverains des Abattoirs sont aussi confrontés au stationnement sauvage de camionnettes à proximité du site pour vendre illégalement de l’alcool. Le phénomène se déroule aussi dans certains appartements, nous dit-on. La vente et la consommation de drogues ont aussi cours.

Des campagnes de sensibilisation et d’information sont prévues très prochainement concernant la consommation d’alcool. Elles seront orientées plus spécifiquement sur la qualité des produits vendus. Cette initiative sera aussi adressée aux participants des soirées du Boeremet. Dans le même temps, un groupe de travail va être mis sur pied pour déterminer les actions à mener. "La finalité étant d’améliorer les collaborations entre les services communaux de la Prévention et des Affaires économiques, les services de police et la direction du site des Abattoirs. J’insiste toutefois sur le fait qu’à côté de ces actions préventives pour les consommateurs, un volet répressif est bien évidemment nécessaire et qu’avec le bourgmestre, nous insistons très régulièrement auprès des services de police pour que des contrôles aient lieu autour du site des Abattoirs. Des opérations conjointes police-douane ont déjà eu lieu mais nous souhaiterions pouvoir les intensifier car nous constatons, à l’heure actuelle, qu’ils ne sont pas encore assez fréquents pour avoir vraiment un effet dissuasif", indique Alain Kestemont, échevin de la Prévention et de la Sécurité urbaine.

La zone de police Midi (Anderlecht, Forest et Saint-Gilles) explique aussi qu’elle n’abandonne pas le quartier, bien au contraire. La division d’Anderlecht a réalisé 31 opérations sur le site des Abattoirs lors des six derniers mois en plus d’un service d’ordre policier présent lors du marché. Le nombre de procès-verbaux est impressionnant car il a passé le cap des 2 000 sur cette période. On compte notamment 1 730 sanctions administratives communales, 283 procès-verbaux simplifiés ou encore 106 P.-V. dans le cadre des services d’ordre du marché. "Avec ces différentes actions, on a injecté 84 membres du personnel les samedis. Cela représente 756 heures de travail. Pour les dimanches, ça concerne 252 policiers pour 2 268 heures prestées. Le bilan est assez conséquent. On a aussi récupéré 70 540 euros suite à des perceptions immédiates pour étrangers. On occupe donc bien le terrain, mais on fait avec nos moyens. En dehors des jours de marché, on ne peut pas mettre des policiers non-stop sur le site. Un point d’attention est porté sur le lieu au niveau trafic entre autres. On continuera tant que la situation l’exige. C’est un secteur qui pose problème depuis plusieurs années, notamment car c’est un axe important avec aussi un grand va-et-vient entre les Abattoirs et le marché du Midi", indique Dorothée Cattrysse, porte-parole de la zone.