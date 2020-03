Le sous-sol de l’église Sainte-Suzanne ne dispose pas de système d’aération efficace ni de fenêtres. Il n'y a que trois toilettes et deux lavabos...

"Suite au comité d’urgence qui a été organisé ce jeudi matin à propos du Covid-19 en présence des acteurs du sans-abrisme et au vu des recommandations émises par les autorités visant à protéger tant le public que les travailleurs, il a été décidé de fermer le Chauffoir de Schaerbeek à compter de ce lundi 16 mars 2020", annonce la commune cet après-midi.

"Dans le contexte sanitaire actuel, le local qui héberge le Chauffoir de Schaerbeek (le sous-sol de l’église Sainte-Suzanne) n’est plus à même d’accueillir les quelque 300 personnes qui le fréquentent quotidiennement dans des conditions optimales. En effet, les locaux sont dénués de tout système d’aération efficace ainsi que de fenêtres, ne disposent que de trois toilettes et deux lavabos, tandis qu’en terme de sécurité, la seule sortie de secours disponible est difficilement accessible."

Le CPAS de Schaerbeek et la Croix-Rouge appellent donc les autorités locales et régionales à les épauler dans leur recherche d’un local plus adéquat afin que le Chauffoir de Schaerbeek puisse continuer à assurer sa mission d’accueil jusqu’à la fin du mois de mars 2020.