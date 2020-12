Une centaine de grammes d'héroïne et de cocaïne, plusieurs téléphones portables et une somme de 2.600 euros y ont été trouvés. K.J. semblait fournir des drogues provenant d'une organisation active à Schaerbeek et Evere dans le domaine de stupéfiants.

Il a été mis à disposition et placé sous mandat d’arrêt. Les informations recueillies lors de cette perquisitions et les diverses analyses de téléphoniques ont permis de révéler le nom du présumé chef de l'organisation (O.S.), ainsi que les noms d'autres personnes liées aux activités de celle-ci.

Sur base de cette enquête, la zone de police Bruxelles Nord (Schaerbeek, SaintJosse-ten-Noode, Evere) a organisé sept perquisitions entre le 3 novembre et le 3 décembre 2020. Celles-ci ont eu lieu à Anvers, Etterbeek, Ixelles, Wemmel, Laeken, Enghien et Chièvres.

Au cours de ces perquisitions, un total de 1,250 kilogrammes d'héroïne et de cocaïne (dont une certaine quantité en paquets à vendre), trois balances de précision, environ 4.000 euros, plusieurs GSM et plusieurs cartes SIM et documents ont été trouvés. Ceux-ci ont été saisies par la police. Enfin, un véhicule a également été saisi judiciairement. O.S. est suspecté de diriger une organisation active à Schaerbeek/Evere et à Etterbeek. Une organisation dans laquelle les 3 autre suspects S.A., K.A. et E.O. seraient impliqués.

Les quatre individus O.S., S.A., K.A. et E.O. ont été arrêtés pendant les perquisitions. Ils ont été mis à disposition et tous les quatre sont sous mandat d'arrêt du juge d'instruction. Cette opération anti-drogue est le résultat d'une bonne coopération entre les différents services de la zone de police Bruxelles Nord et l'équipe anti-drogue de la Police Fédérale.