L'histoire se termine bien pour Arcko. Jeudi dernier, les pompiers de Bruxelles ont été appelés pour un chien, de race Akita Inu, qui était passé à travers la surface de glace au-dessus de l'eau, aux étangs de Neerpede à Anderlecht.

"Apparemment, le chien pourchassait un oiseau lorsque la glace a cédé sous son poids. L'animal a été ramené sur la berge par les pompiers", a expliqué jeudi le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw.

Le propriétaire de l'animal n'était pas sur place lors de l'accident. Souffrant d'une légère hypothermie, le chien de race japonaise a donc été évacué vers la Société royale protectrice des Animaux Veeweyde pour les soins adéquats. Il est resté deux jours dans les locaux de l'association le temps de se réchauffer et se requinquer. Très vite, l'association, a cherché à retrouver le propriétaire du chien. "Les informations sur la puce étaient éronnées, indique Gaëtan Van Goidsenhoven, chef du groupe MR à Anderlecht et président bénévole du Conseil d’administration de la société royale protectrice des animaux Veeweyde. Nous avons lancé un appel à témoins à travers les réseaux sociaux. Le propriétaire nous a contacté et nous a dit qu'il souhaitait le récupérer". Arcko, âgé de deux ans, s'était sauvé. Le propriétaire souhaite conserver l'anonymat.