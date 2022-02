Il reste une fois de plus sur la première marche du podium des chiens préférés des Bruxellois : le chihuahua est, en 2021, la race de chien la plus présente dans la capitale, selon les informations issues de la base de données “Dog ID”, fournies par le cabinet le ministre bruxellois du bien-être animal, Bernard Clerfayt (Défi).

Depuis 2016, ce petit chien demeure l’indétrônable “meilleur ami” des Bruxellois. Le reste du podium fait quant à lui l’objet de davantage de compétition. Deuxième race la plus présente à Bruxelles depuis 2017, l’american staffordshire terrier descend en 2021 en troisième position. C’est le bouledogue français qui occupe désormais la seconde position, alors qu’il ne figurait pas dans le “top 5” de 2020. En quatrième position du classement de 2021 arrive le teckel, et à la cinquième place le berger. Le spitz allemand disparaît quant à lui du “top 5”.

Les Simba et Bella ont la cote

Côté prénoms, du changement également ! De 2016 à 2020, les noms les plus donnés étaient Max (pour les mâles) et Luna (pour les femelles)… Mais les tendances et les modes changent. Simba et Bella sont désormais les prénoms les plus donnés à Bruxelles pour les canidés. Pour les mâles, suivent ensuite Max, Rocky, Jack et Léon. Pour les femelles, viennent après Bella les prénoms suivants : Maya, Luna, Lola et Nala.

Au total, 89.204 chiens ont été enregistrés au cours de l’année 2021 sur le territoire des 19 communes. “Pour garantir leur bien-être, il est important de leur proposer des espaces de liberté où ils peuvent se défouler en toute sécurité. D’ailleurs dans le cadre de l’appel à projets Commune Amie des Animaux, nous aidons les communes à financer l’aménagement de tels espaces”, rappelle le ministre bruxellois du bien-être animal, Bernard Clerfayt (Défi).

Quinze chiens ont été déclarés comme “volés” au cours de l’année précédente. Un chiffre stable par rapport aux autres années. Cinquante chiens ont quant à eux été déclarés comme “perdus”, ce qui est similaire à l’année 2020 (51 perdus), mais nettement moins que les années 2016 (103 perdus) et 2017 (101).