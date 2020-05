Le nombre d’offres d’emploi reçues par Actiris a diminué de 44% en avril.

Suite à la crise sanitaire engendrée par le Covid-19, Actiris a reçu moins d’offres d’emploi. En avril, l'agence a reçu 1 677 offres d'emploi, soit une diminution de 44,3% par rapport à avril 2019. La diminution était de 24,1% lors de la deuxième quinzaine du mois de mars.

Pour la première fois après une baisse de 65 mois consécutifs, on observe une hausse annuelle du nombre de chercheurs d’emploi bruxellois, de 340 unités par rapport à avril 2019 (+0,4%). Fin avril, la Région bruxelloise compte 87 271 chercheurs d’emploi et un taux de chômage de 15,5%. Le chômage des jeunes atteint quant à lui un taux de 23%. Bruxelles compte 8 418 jeunes chercheurs d’emploi en avril 2020, soit 354 de plus que l’an dernier (+4,4%).