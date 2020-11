En effet, en septembre, la hausse de chômage des jeunes s’élevait à 12,8% et en août, elle grimpait même à 18,9%. Le chômage global est lui aussi en hausse, de 2,7%. Cela représente une augmentation de 2.426 personnes par rapport au mois d’octobre 2019. Pour l’instant, la crise du coronavirus a une incidence relativement limitée sur les chiffres globaux du chômage classique bruxellois (hors chômage temporaire et droit passerelle).

en revanche, il apparaît clairement que les jeunes restent les plus touchés par la crise. On compte désormais 10.286 jeunes demandeurs d'emploi à Bruxelles, soit 712 de plus que l'année précédente

Actiris a communiqué ses chiffres du chômage pour le mois d'octobre. Le chômage des jeunes augmente de 7,4% à Bruxelles ce mois-ci. L'augmentation est importante mais elle demeure moins forte que les mois précédents.