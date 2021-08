Par rapport à juin 2021, le nombre de chercheurs d'emploi augmente de 647 personnes (+0,7%).

Le chômage des jeunes est par contre en recul. Fin juillet, Bruxelles comptait 7.512 jeunes chercheurs d'emploi, soit 628 de moins que l'an dernier (-7,7%), ce qui correspond à un taux de chômage de 20,3%.

Actiris a par ailleurs reçu 4.752 offres d'emploi en juillet 2021, ce qui représente un bond de 78,6% par rapport au mois de juillet 2020 et de 68,9% par rapport à juillet 2019. "La principale explication est liée à une amélioration de la capture des offres d'emploi de type 'intérim'. En juillet, Actiris enregistre 2.035 offres d'emploi reçues de type intérimaire alors que, l'année passée, ce volume était de 179 unités et de 157 unités en juillet 2019. La hausse des offres d'emploi reçues doit donc être interprété avec réserve et ne reflète pour l'instant que partiellement une réelle reprise des activités", nuance toutefois l'organisme régional.