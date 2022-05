Alors que des négociations ont lieu depuis plus d’un an entre syndicats et direction du CHU Saint-Pierre quant à la répartition des charges lors du travail de nuit et le week-end, la direction de l’hôpital public a annoncé aux membres du service de gardiennage la privatisation future de leur activité. "Un coup de tonnerre dans un ciel bleu", compare Carine Rosteleur, secrétaire régionale de la CGSP, étant donné qu’un accord avait été trouvé et qu’une phase de test pour évaluer cette restructuration devait commencer d’ici peu, ce que nie la direction.