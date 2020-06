Le Cimetière d’Ixelles attend la réouverture de ses bars et restaurants: "J’ai peur que mes clients un peu alcoolisés ne soient pas en mesure de respecter les mesures sanitaires" © Shutterstock Bruxelles Raphaël Meulders

C’est l’un des hauts lieux de la vie nocturne bruxelloise. Le Cimetière d’Ixelles, le quartier jouxtant l’Université libre de Bruxelles, décompte les heures avant la réouverture attendue des bars et restaurants, sans doute le 8 juin prochain. Mais le quartier estudiantin va sortir “groggy” de ce long confinement dû à la pandémie du Covid-19. Certains établissements, dont deux monuments, La Bastoche et La Bécasse, ne rouvriront définitivement plus leurs portes.