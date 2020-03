Le premier s'installera à l'automne, le second début février 2021.

Deux spectacles d'importance passeront par Bruxelles cette année et l'année prochaine. Il s'agit du Béjart Ballat Lausanne et du nouveau spectacle du Cirque du Soleil baptisé Kooza. La troupe du Cirque du Soleil installera son Grand chapiteau sur le site de Brussels Expo du 22 octobre au 27 novembre 2020. Le spectacle, dont la première a été présentée à Montréal en 2007, relate l'histoire de l'Innocent, un solitaire mélancolique qui cherche sa place dans le monde, entouré d'une bande de personnages drôles et cocasses.

La représentation "traite des contacts humains et du concept de dualité - le bien et le mal, la lumière et la noirceur", commente le metteur en scène David Shiner. Entre pyramides humaines, numéros de contorsionnistes et prouesses acrobatiques, le spectacle aborde les thèmes de l'identité, de la reconnaissance et du pouvoir. La billetterie ouvrira le 4 mars.

Présenté pendant deux semaines à guichets fermés en septembre 2004, le "Boléro" - de Ravel - fera quant à lui son grand retour au Cirque Royal du 4 au 7 février 2021. Le spectacle, créé en 1961 au théâtre royal de la Monnaie à Bruxelles, est applaudi à travers le monde depuis plus d'un demi-siècle. Elisabet Ros et Julien Favreau se partageront le rôle principal en alternance.

La compagnie, dirigée par le chorégraphe Gil Roman depuis le décès de Maurice Béjart en 2007, présentera par ailleurs pour la première fois en Belgique le spectacle "Tous les hommes presque toujours s'imaginent", sur la musique de John Zorn, l'un des compositeurs majeurs de la musique contemporaine américaine, annonce-t-elle lundi. Le ballet est une création de Gil Roman. Aucune date n'a toutefois encore été dévoilée.