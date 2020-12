Mardi dernier, le comité Alhambra a publié sur sa page Facebook un résumé des sujets abordés lors de la réunion avec la police locale. Outre la question de la consommation de stupéfiants dans ce quartier de la Ville de Bruxelles, l'interdiction de la prostitution a notamment été abordée. Le comité indique que des travailleuses du sexe continuent à travailler dans certaines rues.

Il ajoute : "Le comité de quartier établira une liste de toutes les adresses connues où les prostituées reçoivent des clients (boulevard Emile Jacqmain, rue de Laeken, rue des Commerçants, boulevard d’Anvers, boulevard Adolphe Max) et les remettra à la police locale. Si, en tant qu’habitant, vous connaissez une autre adresse de ce type, veuillez nous le faire savoir par MP."

Un message jugé choquant et scandaleux par quatre organisations que sont Utsopi, Alias, Espace P et Médecins du monde. "Nos associations dénoncent cet appel à la délation qui traite les travailleuses du sexe (TDS) comme des criminelles. Les TDS que traque le comité Alhambra sont parmi les plus précaires de Bruxelles. Pour survivre, elles/ils n'ont d'autre choix que de continuer à travailler, dans la clandestinité et dans des conditions souvent sordides."

Le communiqué assure que le comité Alhambra n'en est pas à son coup d'essai. "Par le passé, il a également pris des photos de TDS et de leurs client(e)s, discutant sur le trottoir ou à l'entrée des trois hôtels de passe situés dans le quartier. Ces photos ont ensuite été postées sur le mur Facebook du comité Alhambra, bafouant ainsi le droit à l’image et le respect de la vie privée."

Les quatre organisations demandent aux autorités de prendre "les mesures fortes qui s'imposent pour améliorer les conditions de vie et de travail des TDS". Elles annoncent par ailleurs réfléchir à un recours "face à de telles méthodes qui ne peuvent être acceptées et considérées comme acceptables en Belgique en 2020".

Le comité n'a pas souhaité réagir.