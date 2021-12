Dans une chanson, Anna Von Hausswolff fait une analogie entre l’addiction aux drogues dures et une descente aux enfers.

Le Botanique fait état de menaces concernant le concert d’orgue de l’artiste suédoise Anna Von Hausswolff, qui se tiendra lundi à l’église des Dominicains à Bruxelles. C’est Paul-Henri Wauters, le directeur général du centre culturel de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui l’annonce. Ce dernier assure que la Communauté des Frères dominicains maintient courageusement son soutien et que le rendez-vous musical n’est pas déprogrammé. Depuis mercredi soir, la congrégation religieuse reçoit des mails haineux et des menaces liés à des groupuscules catholiques intégristes. “Le Botanique ne veut pas céder aux menaces et à l’obscurantisme”, explique Paul-Henri Wauters. “Nous prenons nos dispositions pour que le concert se passe bien, y compris en prévenant la police”.

(...)