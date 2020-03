La fête devait avoir lieu le 3 mai prochain.

Suite à la décision du gouvernement fédéral de prolonger le confinement jusqu'au 19 avril au moins (décision qui pourrait être renouvelée jusqu'au 3 mai), les communes de Woluwe-Saint-Pierre et Etterbeek ont décidé d'annuler la fête de l'avenue de Tervueren, prévue le 3 mai.

Ces festivités réunissent plusieurs milliers de personnes chaque année. Que le confinement soit ou non prolongé jusqu'au 3 mai, les autorités communales préfèrent appliquer le principe de précaution et ne pas envisager un tel rassemblement.

Woluwe et Etterbeek tenaient en outre à informer au plus tôt les nombreux exposants déjà inscrits, ainsi que les artistes et partenaires de cette annulation afin qu'ils puissent prendre leurs dispositions.

Les deux communes vous donnent d'ores et déjà rendez-vous en mai 2021 pour la prochaine édition de la fête de l’avenue de Tervueren. "D’ici là, respectez bien les mesures de précaution recommandées en cette période de confinement et prenez soin de vous."