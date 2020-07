Cinq groupes de travail intersectoriels se sont constitués pour permettre au Conseil de faire émerger des analyses globales sur les conséquences du confinement pour les jeunes en situation précaire.

Le Conseil de prévention de Bruxelles a adressé aujourd'hui une lettre d'interpellation aux politiques du secteur de l'aide à la jeunesse. En cause, les conséquences du confinement sur les conditions de vie d'une partie des Bruxellois(es). "Le confinement a exacerbé voire fait exploser des difficultés sociales déjà constatées parfois depuis fort longtemps. Ceci s'est révélé partout dans la capitale, et sans doute de façon plus préoccupante dans les quartiers populaires", indique le Conseil dans sa lettre.

Il souligne notamment l'impact de la peur pour de nombreuses famille. Peur du virus mais aussi de perdre un emploi et des conséquences de la promiscuité forcée pour des familles défavorisées, contraintes de cohabiter 24h sur 24 avec un grand nombre de personnes dans des logements exigus et dépourvus de confort. "Ces familles ont été mises à rude épreuve, et si certaines ont réussi à resserrer leurs liens internes, d’autres, nombreuses, ont vécu de fortes tensions pouvant entraîner des comportements inappropriés voire de la violence intra-familiale. Les familles monoparentales, déjà structurellement plus fragiles, ont été particulièrement impactées."

La relation des jeunes avec la police est également abordée par le Conseil. "Pour échapper à une situation vécue par beaucoup comme anxiogène et poussés par le besoin impérieux d'entretenir les liens sociaux, des adolescents n’ont eu bien souvent d’autre recours que d’investir l’espace public, au mépris des règles en vigueur. Des amendes importantes, parfois multiples, ont à la fois alourdi encore la charge pesant sur les familles et accru d’autant les tensions internes."

Outre les événements violents, le Conseil pointe le caractère quotidien des contrôles au faciès. "Sans nier leur part de responsabilité, force est d’observer que l’adolescent ou jeune adulte est souvent perçu comme un délinquant potentiel, alors même qu’il ne commet aucun acte justifiant l’attention des forces de l’ordre. Ces contrôles abusifs sont monnaie courante depuis de nombreuses années, et posent de nombreuses questions. La xénophobie joue à l’évidence ici un rôle moteur."

Le Conseil évoque aussi les "relations pour le moins problématiques entre de nombreux jeunes et l'école", relations qui se sont distendues pour beaucoup jusqu'à devenir inexistantes.

La conclusion des coprésidents du Conseil bruxellois Marc De Koker et Philippon Toussaint est sans appel : "La crise sanitaire a servi de révélateur. Elle a mis en évidence des réalités que nombre d'entre nous tentent de rendre visibles depuis des années déjà. Les problèmes sont structurels, et c'est à nos décideurs politiques de les prendre à bras le corps."