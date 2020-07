Le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale (CESRBC) fait peau neuve et devient, dès ce 1er juillet, Brupartners. Les missions et les activités de l'organisation restent quant à elles les mêmes.

Créé par l'ordonnance du 8 septembre 1994 et installé le 11 mai 1995, le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale est un acteur clé de la concertation socio-économique bruxelloise.

L'organisation change non seulement son nom mais aussi son logo. "Dans le cadre d'une intégration dans la charte graphique régionale, les trois pétales de l'iris régional du logo symbolisent les trois piliers d'une concertation qui, en Région de Bruxelles-Capitale, a fait ses preuves: le banc patronal, le banc syndical et le Gouvernement bruxellois", affirme Brupartners dans un communiqué mercredi.

Le ministre-président de la Région bruxelloise, Rudi Vervoort, se réjouit, lui aussi, de ce 'relooking'. "Ce changement de nom et le nouveau logo représentent un symbole fort d'un réel partenariat entre le Gouvernement bruxellois et les interlocuteurs sociaux. C'est un lien fort mais aussi des actions essentielles dont une nouvelle ordonnance bientôt finalisée permettant d'avoir une vision claire de ce qu'est Brupartners, un soutien régional de plus en plus important pour permettre un fonctionnement optimal de Brupartners et enfin, un respect mutuel des rôles de chacun des partenaires avec un seul objectif: l'essor et le bien-être de Bruxelles."