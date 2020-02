À deux pas de la Grand-Place et de la Bourse, dans la rue du Marché aux Poulets, Le Conteur a ouvert les portes de son temple aux Bruxellois il y a deux mois. Avec ce nouveau projet, le gérant israélien du restaurant Roi Ronnie a un objectif : faire découvrir les trésors gustatifs orientaux dans une atmosphère majestueuse et authentique.

Ainsi, sur la carte vous découvrirez tant des mezze libanais que des plats israéliens ou encore les vieilles recettes du grand-père marocain de Roi. Petit plus, les cuisiniers mettront un point d’honneur à utiliser des légumes et produits de saison. En plus du traditionnel pain juif, du baba ganousch marocain et des délicieux mini-kebabs au poisson, vous trouverez un houmous au céleri ou encore un carpaccio de chou-rave, clin d’œil à l’hiver qui touche notre pays en ce moment.

Mais cette caverne d’Ali Baba pour les amateurs de nourriture orientale n’est pas qu’un lieu où l’on mange. Pour le propriétaire des lieux, bien manger rime avec s’amuser. Au Conteur, chaque soir est une nouvelle fête : des tables recouvertes de petits plats en abondance, des concerts ou encore des spectacles de danse du ventre, le tout dans une ambiance intime aux lumières tamisées. Bref, Le Conteur sait comment nous enivrer.

Du côté des prix, il faut compter entre 2 et 12 euros pour les entrées et mezze à partager. Les plats coûtent quant à eux entre 16 et 19 euros tandis que les desserts varient entre 6 et 9 euros.

Le Conteur est ouvert toute la semaine, du lundi au dimanche de midi à 16 h pour le déjeuner et de 18 h à 22 h 30 pour le dîner.