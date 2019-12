Le couloir sous-voies central de Bruxelles-Nord a rouvert lundi matin, clôturant ainsi la rénovation de la gare après plus de cinq ans de travaux.

Le couloir s'est vu doter d'un dispositif acoustique atténuant le bruit du trafic ferroviaire, et d'escalators montant et descendant vers et depuis chaque quai. Les deux ascenseurs et les deux escalators du hall de gare rénové sont désormais en service, pour permettre d'accéder à la nouvelle zone de bus située sous la gare, à un nouveau parking pour vélos (570 places), à un Point Vélo et à une nouvelle zone Kiss & Ride incluant deux places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite.

C'est en 2014 que la SNCB a entamé la rénovation de l'intérieur des espaces publics. Le focus a été mis sur une meilleure accessibilité pour tous les voyageurs. Cela a conduit à l'installation d'ascenseurs et d'escalators ainsi qu'à la mise en place d'une signalétique plus claire et d'un système de fléchage pour les personnes malvoyantes. La gare de Bruxelles-Nord fait partie des 41 gares où les voyageurs à mobilité réduite peuvent réserver une assistance pour embarquer dans le train jusqu'à trois heures avant le départ.

Le hall de gare est entièrement rénové depuis 2018. L'espace et la luminosité ont été privilégiés. Des matériaux acoustiques spéciaux limitent la résonance et facilitent la compréhension des messages diffusés à l'attention des voyageurs. Les rénovations des couloirs sous voies côté Sud et côté Nord ont été réalisée respectivement en 2017 et 2018, entre autres avec l'installation d'ascenseurs (côté Sud) et d'escalators (côté Nord) pour accéder aux quais.

La sécurité de la gare a également été renforcée grâce à la mise en service de nouvelles caméras de surveillance.

Une nouvelle galerie commerçante a ouvert en 2017. Les voyageurs pourront profiter, au total, d'une trentaine de magasins et services dans le courant du premier semestre 2020.

Le coût global de ces trois phases de travaux s'élève à environ 35 millions d'euros. Ce montant se justifie par la place centrale dans le trafic ferroviaire national qu'occupe Bruxelles-Nord, qui voit défiler 84 trains par heure et plus de 60.000 voyageurs chaque jour.

Une étude est actuellement en cours pour la rénovation des quais, qui constituera la dernière étape de la modernisation de la gare de Bruxelles-Nord.