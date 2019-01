Sara Lou, molenbeekoise très suivie, regrette des agissements qui "ne représentent pas ce qu'il se passe vraiment à Molenbeek"

Sara Lou, connue notamment pour sa chaîne YouTube MolemSisters et sa page Facebook Zaki & Sara Lou, est une Bruxelloise fortement suivie sur les médias sociaux. Elle a notamment participé à la dernière campagne d'Actiris, axée sur la diversité bruxelloise, dont elle est l'une des défenderesses engagées. Molenbeekoise "qui connaît Molenbeek, et sait ce qu'il s'y passe vraiment", elle ne cache pas sa colère suite aux dérapages qui ont émaillé la nuit du Nouvel An dans la commune, à Etangs noirs. Elle l'a exprimée dans une vidéo postée sur sa page Facebook, où elle déplore l'attitude "d'une bande de petits merdeux qui ont travaillé bénévolement pour l'extrême droite"...

La coupe de gueule de Sara Lou :

Pour rappel, la nuit du réveillon a dégénéré, rue des Etangs Noirs. Une bande de jeunes qui y manipulaient des pétards a incendié des poubelles, mais aussi un sapin de Noël. Une pharmacie a été pillée, des abri-bus et véhicules de particuliers ont également été endommagés, de même qu'une autopompe, caillassée. Relire nos infos sur cettre triste conclusion de 2018 à Molenbeek ici et ici.

Les faits en vidéo :