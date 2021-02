Le Winner's, un centre sportif situé dans le quartier européen, à deux pas de Madou, est au bord de l'asphyxie. Notamment connu pour ses huit terrains de squash, le centre n'a reçu aucune aide depuis le début de la deuxième vague. "Quand des aides étaient octroyées, mon code TVA n'était pas considéré comme valable. Je n'ai pas reçu de prime Horeca car mon code NACE est enregistré dans le sport et je n'ai pas eu droit à la prime fitness car le code NACE est en gestion d'installations sportives, déplore Luc Pellegrini. Une situation à la belge, sauf qu'ici il s'agit de sauver une entreprise qui emploie du personnel, fait vivre des moniteurs, des fournisseurs et d'autres commerçants dans le quartier."

Le gérant du Winner's pointe en outre une différence de taille entre les régions. "Ce qui me heurte le plus, c'est qu'en Flandre, des aides sont attribuées à hauteur de 10 % du chiffre d'affaire 2019, en Wallonie cela va jusqu'à 15 000 € et à Bruxelles, capitale de l'Europe... rien ! On a droit à des promesses politiciennes mais à aucune aide concrète, je trouve ça révoltant."

Le centre sportif est fermé depuis le 26 octobre. "Le mois d'octobre était déjà catastrophique sur le plan financier car on sentait bien que la deuxième vague était là donc il n'y avait plus grand monde dans les salles. Depuis, on n'a plus aucune perspective de réouverture. On ne parle jamais de sport lors des Codeco, ça donne l'impression qu'on n'existe pas. Outre le gouffre financier, c'est très difficile psychologiquement."

Face à cette situation, Luc Pellegrini a décidé d'agir, et sa démarche semble avoir payé. "J'ai écrit à un maximum de ministres pour faire bouger les choses. Hier, le gouvernement bruxellois m'a assuré que je pourrais entrer une demande la semaine prochaine pour une aide de 5 000 euros et que d'autres aides suivraient. C'est une bonne nouvelle et ça fait du bien d'être entendu mais ça reste une goutte d'eau : avec 5 000 euros, je ne tiens pas un mois. J'espère donc que d'autres aides suivront."