Sur les réseaux sociaux, une internaute annonce, photo du courrier à l’appui, la fermeture en juillet de l’agence ING rue De Wand à Laeken dans le nord de Bruxelles. Les commentaires mécontents fusent. "C’est honteux", "ils ne tiennent plus compte de leurs clients". Une autre fermeture d’une agence de la même banque est également prévue sur la place Wiener à Watermael-Boitsfort en juillet.

Même déferlement de critiques sur les réseaux sociaux. Les agences bancaires ferment et les automates disparaissent inexorablement dans la Région bruxelloise. Il y a deux ans, la Dernière Heure révélait déjà l’absence des agences et Bancontact à Neder-Over-Heembeek. Le quartier de Haren et l’hyper-centre de la capitale sont également peu pourvus en distributeurs.

La crise sanitaire n’a rien arrangé puisque les agences se sont déjà vidées de leur personnel resté, on imagine, en télétravail. Les paiements dématérialisés se sont également accrus. "Plus d’un Belge sur dix (13 %) déclare utiliser plus souvent les services bancaires numériques depuis la crise du coronavirus ", indique Charline Gorez, porte-parole de Febelfin (Fédération belge du secteur financier).

"Ils se rendent aussi moins souvent en agence, en moyenne une fois par an, et ils retirent moins souvent d’espèces dans les distributeurs. Ils ont changé leurs habitudes et ont rapidement adopté les banques électroniques. En février 2020, 16 % des paiements par carte se font sans contact, en décembre 2020, c’est 42 %, soit près de la moitié. Pendant la crise, les commerçants ont privilégié ce mode de paiement plus hygiénique. D’ailleurs, le seuil pour payer sans contact a été relevé à 50 euros."

D’après les données de Febelfin, 14 millions de personnes ont un abonnement à la banque en ligne (PC banking) et neuf millions ont téléchargé une application de banque mobile.

Et pour les personnes moins à l’aise avec le numérique ? "Nous sommes bien conscients des difficultés notamment pour les seniors et on doit garder les banques accessibles à tous. C’est pourquoi nous avons mis sur pied des sessions de formations", insiste la porte-parole. Et en ce qui concerne la baisse du nombre de distributeurs, deux initiatives belges sont apparues "pour assurer un réseau de distributeurs à l’extérieur des banques", ajoute la porte-parole de la fédération du secteur financier. Il s’agit de Jofico pour bpost, Argenta, Axa et Batopin pour les grosses banques comme ING ou BNP Paribas Fortis.

Pour Barbara de Radiguès, députée bruxelloise Ecolo, ces deux plateformes, qui n’ont pas encore été étendues à Bruxelles, devraient être cogérées par le public. "C’est une question trop importante pour que ça soit les banques qui décident. C’est un enjeu public. Notre piste est de créer un réseau de distributeurs différent, plus démocratique, comme aux Pays-Bas. Il faut un service bancaire universel et une équité sociale dans toutes les communes bruxelloises."