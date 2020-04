Pas de rappel ni mise en demeure pour les commerces louant un bien à la Ville de Bruxelles. Les particuliers doivent quant à eux prendre contact avec le CPAS.

Le CPAS de la Ville de Bruxelles suspend l’appel des loyers et n’enverra ni rappels, ni mises en demeure pendant cette période pour les commerces. Chaque cas sera étudié et analysé à la lumière de la situation pécuniaire objective du commerce en parallèle des aides fédérales et régionales déjà disponibles. Les locataires résidentiels sont quant à eux invités à prendre contact avec le CPAS et à apporter la preuve de difficultés économiques directement liées à la crise sanitaire et aux décisions édictées par le Conseil national de Sécurité.

"Le confinement a eu des répercussions financières pour les indépendants qui ont dû cesser ou limiter leur activité, pour les commerces qui ont dû fermer leur enseigne mais aussi pour les travailleurs qui se sont retrouvés au chômage temporaire ou qui ont vu leur contrat de travail suspendu", explique Karine Lalieux, présidente du CPAS de la Ville de Bruxelles.

"Le CPAS, encore plus dans des situations de crise, doit s’assurer que chaque citoyen vive conformément à la dignité humaine ou éviter qu’il ne tombe dans la précarité. Les locataires du CPAS font partie de nos préoccupations. Si vous rencontrez donc des difficultés économiques directement liées à la crise sanitaire et aux décisions édictées par le Conseil national de Sécurité, que vous êtes en mesures d’apporter la preuve de cette diminution imprévue et importante de vos revenus, le CPAS est à votre écoute. Nous avons effectivement décidé de mobiliser l’ensemble de nos services et de nos moyens pour aider au mieux les Bruxellois à traverser cette période particulièrement éprouvante."