Le CPAS de Forest est condamné à payer un préjudice moral de 10.000 euros à l’une de ses assistantes sociales qui postulait au poste de cheffe de division, peut-on lire chez nos confrères de Sudpresse. Le CPAS s'est en effet livré à des magouilles dans le cadre de quatre procédures organisées pendant près de deux ans, en 2016 et 2017, alors qu'elle aurait du se dérouler en une seule journée.

L'assistante sociale avait réussi les trois premières procédures de recrutement avant de se faire exclure illégalement de la quatrième procédure. Aucune explication valable ne lui a été fournie. Selon nos confrères, les agissements de l'actuel bourgmestre Stéphane Roberti (Ecolo) qui était à l'époque président du CPAS sont pointés du doigt.

Il a en effet tenté d'introduire "une condition illégale" qui favorisait une seule et même candidate qui occupait alors de façon temporaire le poste de directrice générale du CPAS.

"Laisser un travailleur préparer et présenter des épreuves de recrutement à un poste pendant plus d’un an et demi pour ensuite lui indiquer qu’il ne répond pas à un nouveau prérequis, qui plus est illégal, ne constitue pas un comportement digne d’un employeur normalement prudent et respectueux de ses travailleurs, que du contraire", a estimé le tribunal du travail de Bruxelles.

Les mauvaises pratiques du CPAS de Forest avaient déjà été épinglées à l'époque par Défi et son chef de groupe au conseil communal Marc Loewenstein. "Déjà à l’époque nous dénoncions, avec d’autres (PS-SP.A et MR), les mauvaises pratiques au CPAS alors même que nous étions dans la majorité. L’objet de nos dénonciations : des faux et usage de faux, violations de la loi sur les CPAS, falsifications de décision, fausses déclarations, dissimilations de documents officiels, etc. Aujourd’hui, la justice démontre que, à tout le moins, certaines de nos critiques étaient fondées en condamnant le CPAS de Forest à payer un préjudice moral de 10.000€ à une candidate injustement écartée lors d’une procédure de recrutement bidouillée. Des procédures sont encore pendantes, On n’en a donc sans doute pas terminé !"

Et de conclure : "voilà encore un exemple qui démontre que la transparence et la bonne gestion ne sont pas le fort d’Ecolo (Forest) et de Stéphane Roberti. Et tout ça, avec l’argent du contribuable. Les 10.000€ de dédommagement moral, sans oublier les honoraires d’avocat et indemnité de procédure, seront bien évidemment prélevés sur les deniers publics ! Nous allons demander des comptes au bourgmestre et attendons impatiemment son retour."