Le secteur de la nuit plaide pour une réouverture des bars et boîtes de nuit, au même titre que les restaurants et cafés.

Les magasins ont rouvert leurs portes, les enfants retrouvent le chemin de l'école et l'horeca espère pouvoir à nouveau accueillir sa clientèle dans les prochains jours. Le déconfinement se précise mais un secteur se sent particulièrement lésé par les décisions du Conseil national de sécurité : celui de la nuit. "Des aides et des annonces de réouverture ont été communiquées pour l'horeca mais aucune mesure n'a été prise en ce qui nous concerne", déplore Michel Sluismans, patron de la discothèque Nostalgia.

"On est largement oubliés dans ce processus de déconfinement", confirme Carl De Moncharline qui estime que le "gouvernement joue l'autruche en ne reconnaissant pas que des fêtes ont déjà lieu un peu partout, dans les parcs, dans les appartements et dans les villas". Notant que les brassages ont déjà lieu dans les parcs, les écoles et les magasins, il demande une réouverture des établissements de nuit. "Actuellement, on est à l'agonie. On est fermés depuis trois mois mais on a encore nos loyers et nos charges à payer. Nos créanciers, qui ont fait preuve de sollicitude au début du confinement, sont aujourd'hui en panique en voyant que rien n'est prévu pour notre secteur."

Patrons de bar et de boîte de nuit s'étonnent en outre des modalités sur lesquelles le gouvernement fédéral s'est mis d'accord concernant la réouverture de l'horeca. "On ne peut pas fermer après minuit alors qu'on ouvre à 23h ! Et puis, interdire la vente au comptoir alors que ça représente nos meilleures ventes, ce n'est pas pertinent. D'autant qu'on pourrait enlever un tabouret sur deux pour maintenir la distanciation, estime Michel Sluismans. Notre personnel peut porter un masque, on dispose de gel, on peut installer des vitres en plexiglas et la piste de danse est assez grande pour que les clients puissent danser tout en maintenant une distance. Il y a toute une série de mesures qui sont jouables, il suffit de les étudier."

Le patron du bar à cocktails La pharmacie anglaise, partage cet avis. "Les clients ne reviendront pas tous d'un coup. Au début, on ne retrouvera que 30 à 50% de notre clientèle. Et on ne va pas faire les cow-boys, on est conscients que des mesures sanitaires doivent être respectées. Mais le risque zéro n'existe pas et il faut recommencer à vivre. On ne va rester cloîtrés chez nous pendant encore des mois. Financièrement parlant, ce serait suicidaire." Francesco Ravo possède plusieurs établissements à Bruxelles. "J'en ai pour 16 000 euros de loyer mais je n'ai reçu que la prime régionale de 4 000 euros : ça n'aide pas beaucoup. Et je ne parle même pas des autres frais comme l'eau ou l'électricité."

"Notre secteur est déjà très impacté : on est passé par les attentats, la fermeture des tunnels, le renforcement des normes sonores, etc. Aujourd'hui, c'est donc un appel à l'aide que nous lançons. Il nous faut des perspectives d'avenir, sinon on va mourir", conclut Carl De Moncharline.