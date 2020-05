Selon eux, les conditions qui ont été fixées pour la réouverture des marchés peuvent parfaitement s'appliquer aux marchés de brocante.

A Bruxelles-Ville, des échoppiers et amoureux du Vieux Marché, commerçants et habitants des Marolles, ont lancé ce lundi une pétition adressée au gouvernement fédéral demandant le retour immédiat du Vieux Marché des Marolles, place du Jeu de Balle, qui permet de faire vivre des centaines de professionnels.

Le marché des Marolles est l'un des rares marchés de brocante et d’antiquités au monde à se dérouler tous les jours de l'année. Poumon social et économique de tout un quartier, il est établi depuis 1873 dans le quartier des Marolles.



Pour la première fois de son histoire, il ne s'est pas tenu pendant plusieurs mois. A la mi-mars, son activité a été arrêtée comme tous les marchés et commerces du pays. Mais à présent que le déconfinement, les maraîchers demandent à ce que le Marché puisse reprendre.

"Les marchands dont c'est le métier et l'activité principale, les nombreux commerces et artisans qui vivent directement ou indirectement du Vieux Marché, mais aussi tous les Bruxellois pour qui c'est une source irremplaçable de vêtements et d'objets essentiels, veulent son retour", expliquent les maraîchers dans la pétition.



"Le 24 avril, le gouvernement décidait que les commerces réouvriraient dès la première phase du déconfinement, le 11 mai. Il a fallu attendre trois semaines pour que soit annoncée la réouverture des marchés en plein air (dès le 18 mai). Ceux-ci sont toutefois limités à 50 étals, quelle que soit la taille de l'espace qui les accueille, alors qu'aucun quota de magasins n'a été fixé dans les centres commerciaux... On a beau chercher, on se demande où est la logique sanitaire qui justifierait d'encourager la consommation dans des lieux fermés plutôt qu'en extérieur ? C'est même en totale contradiction avec d'autres recommandations du gouvernement, par exemple l'obligation de porter un masque en intérieur mais pas en extérieur, ou de procéder aux rencontre familiales dans un jardin plutôt que dans un lieu clos !", poursuivent les maraîchers.



Selon eux, les conditions qui ont été fixées pour la réouverture des marchés peuvent parfaitement s'appliquer aux marchés de brocante. "La place du Jeu de Balle avec ses 7000 m2 est largement assez grande pour accueillir bien plus que 50 étals, tout en permettant une distance physique suffisante. Le Vieux Marché est une activité quotidienne essentielle dont vivent des travailleurs qui sont aujourd'hui au bord du gouffre. Nous demandons sa réouverture immédiate", concluent les maraîchers.

Par ailleurs, une marche de protestation, dans le respect des distanciations physiques, devait être organisée ce lundi entre 7h et midi mais cette manifestation n'a finalement pas eu lieu.