City Gate, Atenor, Key West, Urbanities... et désormais “Îlot Shell”. La commune d'Anderlecht nous confirme l’introduction d’un permis pour six nouveaux immeubles, un parking souterrain et un rez-de-chaussée de commerce et d'horeca. Situé à l'angle entre l’avenue Raymond Vander Bruggen et le quai Demets, le nombre de logements n'a pas encore été communiqué pour ce futur complexe.



Aucun partenariat avec Citydev n’est encore prévu. On peut donc imaginer un parc 100% privé. Et en parlant de parc, un cheminement vert devrait traverser le projet pour rallier les anciennes brasseries Atlas.



Déjà perdus dans ce nouveau quartier en bord de canal et ses multiples futures constructions ? On fait le point sur les différents projets.

Urbanities : Le promoteur Aboreal prévoit 680 logements répartis en 3 tours de 14 étages en front de canal et dans des logements plus bas derrière. Le permis pour la première phase du chantier vient d’être délivré fin janvier. “Nous repoussons un peu le début des travaux en raison des prix des matières premières. Le découpage par phase nous permet d’adapter l’offre de logement au marché. Ici, il ne s’agira que de logement acquisitif”, nous explique un responsable.

(...)