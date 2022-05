Il y a de la compétition chez les écologistes néerlandophones bruxellois ! On vous annonçait ce lundi la candidature de la Molenbeekoise Nadia Naji à la coprésidence du parti, en duo avec le député flamand Jeremie Vaneeckhout… Mais ils ne sont finalement pas seuls à briguer la succession de Meyrem Almaci.

Un autre duo vient de se présenter : la députée flamande Elisabeth Meuleman avec le député bruxellois Juan Benjumea-Moreno. Âgé de 30 ans, ce dernier, originaire de Séville, réside actuellement à Anderlecht, dans le quartier Cureghem.

Diplômé en droit à la KUL, l’Anderlechtois a travaillé comme juriste pour l’administration bruxelloise, avant d’être élu en 2019 au parlement régional.

Un autre outsider du Pentagone

On apprend également ce mardi soir qu’un troisième duo d’outsiders est également entré dans la course à la coprésidence, alliant lui aussi une Flamande et un Bruxellois. Il est composé de deux membres de Jong Groen, actuellement peu connus : la Gantoise Jenna Boeve et le Bruxellois Jad Zeitouni. Ce dernier, sans mandat électif, habite, selon le média Bruzz, dans le Pentagone et travaille désormais au cabinet de la ministre Petra De Sutter.

© D.R.

L’élection interne se tiendra le 11 juin prochain.