Le député PTB Nabil Boukili quitte le conseil de Forest "à contrecœur" à cause du "boom immobilier" Bruxelles Ro.Ma. © BELGA PHOTO

Député fédéral, Nabil Boukili (PTB) quitte le conseil communal de Forest ce mardi. La raison : un déménagement "à contrecœur" et "avec beaucoup de regret". "J’ai eu un deuxième enfant, et je cherchais un logement plus grand. On a cherché pendant des mois à Forest. Mais c'est devenu impossible de se loger dans la commune à cause du boom immobilier. Comme à Saint-Gilles, Forest devient impayable", soupire le parlementaire marxiste, qui a finalement trouvé une maison "nettement moins chère" dans la commune d’Anderlecht. Il est le 2e élu PTB à devoir changer de commune pour cause de loyer trop élevé.