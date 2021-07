Le dernier kiosque à journaux de Bruxelles menacé de fermeture : "Quand je pose la question, personne ne peut me répondre" Bruxelles Romain Masquelier © ROMAIN MASQUELIER

La dernière échoppe du genre pourrait disparaître dans le cadre du réaménagement de l’avenue de la Toison d’Or et du boulevard de Waterloo. Clients et riverains veulent maintenir ce kiosque. "Tout le monde adore passer au kiosque. On voit ces petits établissements dans d’autres villes, comme Paris, alors pourquoi pas ici. Je suis sûr qu’on peut trouver de la place pour le garder".