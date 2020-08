Retrouvez le programme complet sur www.hellosummer.be.

Après huit semaines d’activités festives dans toute la Ville, le dernier week-end de Hello Summer s’annonce chaleureux ! Parmi les nombreux lieux qui accueilleront ces animations, c’est sur l’esplanade de la Cité administrative que plusieurs artistes auront une dernière occasion de monter sur scène pour colorer cet été particulier.affirme Delphine Houba, échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands événements.Plusieurs associations locales, organisations et collectifs belges et bruxellois ont également participé à cette initiative et ont contribué à ce que la Ville s’illumine de regards souriants, dans le respect des mesures sanitaires et des gestes barrières.De nombreux artistes ont d’ailleurs témoigné avec enthousiasme leur reconnaissance de retrouver la scène et le public lors des rendez-vous musicaux proposés.Hello Summer se clôturera donc ce dimanche 30 août avec de nombreuses animations dans les Marolles, à la Maison du Roi, dans les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, à Laeken, à Haren et sur l’esplanade de la Cité administrative où la programmation sera une fois de plus éclectique.