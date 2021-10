L’histoire s’est déroulée mardi après-midi, à Forest. Levon, étudiant en histoire du spectacle et du cinéma, ne se sentait pas en forme. "J’étais fatigué, un peu faible, pas en forme, alors je suis allé voir un médecin." Habitant Forest depuis peu, le jeune homme ne savait pas vers qui se tourner, alors il a pris rendez-vous chez un médecin proche de chez lui qu’il avait trouvé sur Google. "Il avait trois étoiles de moyenne dans les avis, ce n’était pas top, mais ça va encore."

Très vite, au moment de l’auscultation, Levon sent un malaise entre lui et le professionnel de santé. "Il me parlait de façon condescendante à propos de mon végétarisme, m’a parlé de mes tatouages pendant deux minutes. Et puis il m’a demandé mes origines." La mère de Levon est éthiopienne. Quand le docteur l’apprend, il dit : "Ah, elles sont b…, les Éthiopiennes." Abasourdi, Levon lui demande de reformuler, ce que le médecin a fait. Le jeune homme lui signifie qu’il ne sait pas, qu’il s’en fout, qu’il est homosexuel.

C’est à ce moment que la consultation prend un nouveau (mauvais) tournant. "Il a fait des allusions au Sida, alors que ça n’avait pas sa place dans la conversation. Je lui ai dit que je me protégeais, mais j’ai pensé que c’était la dernière remarque du genre, sinon je m’en allais." Assis à la table, le médecin pose alors la question fatidique : "Vous savez comment et surtout pourquoi vous êtes homosexuel ? "