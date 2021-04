La chambre du conseil de Bruxelles traitera le 20 avril prochain le dossier lié au décès d'Adil. Cet Anderlechtois de 19 ans est décédé le 10 avril 2020 dans un accident de la circulation, alors qu'il était poursuivi par une patrouille de police. Le 26 novembre dernier, le parquet de Bruxelles a annoncé que, devant la chambre du conseil, il demanderait un non-lieu "à l'encontre des protagonistes et notamment du conducteur du véhicule de police". De son côté, la famille d'Adil a l'intention de demander des devoirs d'enquête complémentaires.

"Nous avons eu à nouveau accès au dossier et, surtout, nous avons pu visionner les images vidéo", ont déclaré vendredi dans une lettre les proches de la famille d'Adil, alors que samedi sera le premier anniversaire de la mort du jeune homme. "Cela nous a démontré que de nombreuses questions demeurent et que des éléments importants semblent ne pas avoir été pris en compte par le procureur du Roi lors de la rédaction de son réquisitoire de non-lieu. Nous solliciterons donc des devoirs d'enquête complémentaires (...)", ont-ils annoncé. "Nous avons tant de questions qui persistent et restent sans réponses. (...) Le procès que nous demandons sera la seule façon de faire la lumière sur les circonstances de sa mort et d'établir les responsabilités claires de la police", ont-ils encore dit.

Le 10 avril 2020, Adil, jeune Anderlechtois de 19 ans, avait fui, sur son scooter, une patrouille de police qui voulait le contrôler, place Docteur De Meersman à Anderlecht. Il a ensuite percuté de plein fouet une voiture de police qui arrivait en renfort, sur le Quai de l'Industrie, et est décédé des suites de ses blessures