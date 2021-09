La rentrée universitaire en présentiel permettra peut-être de diminuer la précarité et la fracture numérique des étudiants.

Lucas van Molle est le président de la Fédération des étudiants francophones. Âgé de 22 ans, il est en troisième année de bachelier en Droit à l’Université Saint-Louis à Bruxelles. Il a succédé à la présidence de la Fédération à Chems Mabrouk en juin dernier.

Depuis deux ans, lui et son équipe se mobilisent contre la précarité estudiantine que la crise du Covid a mis en lumière de manière flagrante.

" On a vu les étudiants faire la file à l’épicerie sociale pour s’alimenter car ils n’ont pas les moyens de s’acheter à manger. C’est un cercle vicieux parce qu’1/4 d’entre eux a un job étudiant pour payer une partie de leurs études et leurs frais mais de l’autre côté, c’est à cause de leur job que leur chance de réussite diminue de 43 %", dénonce Lucas van Molle.