Le festival s'installe à Flagey et au Palace du 21 février au 1er mars.

Anima, le film international du film d'animation de Bruxelles, vous fera voyager tout au long du week-end dans univers enchantés. Chaque année, le festival met en évidence la production d’un ou deux pays européens. En 2020, ce sont les pays scandinaves et la Finlande qui seront mis à l’honneur. Le cinéma Palace accueillera une rétrospective de films pour enfants comprenant des titres comme Paddy la petite souris, Agatha ma voisine détective ou Rita et Crocodile.

Samedi soir, c'est le nouveau long métrage de Walt Disney En Avant ! qui sera projeté en avant-première. Ce dernier-né des studios Pixar, réalisé par Dan Scanlon (Monsters Academy), nous plonge dans un univers suburbain fantastique, peuplé de trolls, de centaures et autres licornes. Embarquez avec Ian et Barley, deux frères elfes adolescents orphelins de père, dans une quête extraordinaire pour découvrir s’il reste un peu de magie dans le monde.

Du côté des courts métrages, les plus petits auront l'occasion de découvrir en avant-première le magnifique programme L’Odyssée de Choum (4+). Les meilleurs courts belges pour enfants (compétition nationale) sont rassemblés dans le programme La Cerise sur le gâteau (5+). Tous les matins du lundi au vendredi, les séances Animatins seront animées par Coline et Séverine (ASBL Bah Voyons !), qui viendront présenter les films et proposer des jeux optiques pour le plus grand plaisir des enfants (et des parents !) avant le début des séances.

En plus des films, le festival propose quotidiennement des ateliers d’initiation au cinéma d’animation. Ces ateliers, coordonnés par l’association Zorobabel, sont accessibles aux enfants de 6 à 12 ans. Le hall du Flagey sera lui aussi quotidiennement animé avant les deux séances de l’après-midi grâce à de super artistes de rue tels qu’Alessandro Carrocci ou Peter Lein.

Enfin, les enfants pourront se régaler des traditionnelles crêpes géantes entre deux films !