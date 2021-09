"Le festival Arena 5 reviendra en 2022. C'était un beau succès", assure Delphine Houba Bruxelles Interview > Jennifer Bodereau © BELGA/GUILLAUME JC

"Nous avons concentré tous les événements du début d'année en deux ou trois mois. Par exemple, il y a eu le festival de danse Hopla qui a lieu à Pâques normalement. Ou Cartes de visite qui a lieu en février. Il n'y a jamais eu une telle densité d'événements que cet été. C'était hyper intense. Et le public, essentiellement bruxellois et belge, a répondu présent. Sur la série de concerts, Back On Stage à la Cité administrative, 10 000 personnes se sont déplacées et on a compté 8 000 spectateurs au Vaux-Hall. En tout, plus de 800 artistes se sont produits cet été dans la capitale." L'échevine bruxelloise de la Culture et du Tourisme Delphine Houba (PS) tire le bilan de l'été et pointe les gros événements à venir.