Jusqu'au 11 septembre, le Brussels International Film Festival (Briff) propose une cinquantaine de séances de cinéma à prix démocratique mettant avant des dizaines de comédiens belges et internationaux. "Le Briff, c’est un festival qui se veut destiné au public. De la programmation aux lieux d’accueil, on pense au public dans tout ce qu’on fait", insiste Céline Masset, directrice du festival.

Le Briff présentera donc une cinquantaine de films sur cinq sites différents mais tous mythiques, de la place De Brouckère et son UGC au magnifique cinéma Galeries en passant par des séances au Bozar, le festival veut faire la part belle, au sens propre, au cinéma.

Séances gratuites au Mont des Arts

A l'affiche, trois compétitions : une internationale, une nationale et une semaine des réalisateurs. Pas de doute, le festival se veut éclectique et incite à la découverte avec une catégorie Discovery contenant des films sur les thèmes Planète Verte, Rumba et Le printemps ukrainien des bozar. Céline Masset voulait, par cet éclectisme, surprendre le spectateur : "On essaye qu’il y ait une diversité des genres et d’emmener le spectateur en voyage". C’est aussi pour permettre la découverte que le Briff offre des prix avantageux à 8,75 euros la séance et 30 euros pour un pass complet, déjà épuisé.

"Quand on fait un festival pour le public, si le public n’est pas présent, on n’a pas atteint notre objectif", poursuit Céline Masset. Alors, pour faciliter cette affluence, le festival envahira le Mont des Arts ces vendredi 3, dimanche 5 et lundi 6 septembre pour des séances gratuites et en plein air. "On est parti du principe que l’espace public est un lieu de culture. Et donc, rendre ces séances gratuites est utile à ce que tout le monde se sente le bienvenu, que personne ne se dise que ce n’est pas pour lui."

Les trois coups de coeur de la directrice du Briff

C’est une question à laquelle elle déteste répondre, car Céline Masset porte tous les films très haut dans son estime. Mais la directrice du festival se plie tout de même à l’exercice et conseille avant tout d’aller voir la série Baraki, diffusée à 21 h, lundi au Mont des Arts. Une famille survoltée qui s’apprête à un heureux évènement et se promet de changer, pour le meilleur et pour le pire.

Et puis, le 10 septembre à l’UGC, Céline Masset recommande un film dans l’actualité : Worth ou l’histoire d’un avocat chargé de définir l’indemnisation que devront recevoir les proches des victimes du 11 septembre.

Enfin, le film belge Rookie, à l’image soignée, vaut également le détour. "Mais c’est sans oublier le magnifique casting de Cette musique ne jouera pour personne avec Joey Starr, Vanessa Paradis, François Damiens et Bouli Lanners !"