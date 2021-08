Après de longs mois de confinement, l'échevinat de la culture de la ville de Bruxelles et les organisateurs sont heureux de maintenir le festival Classissimo en 2021. D'autant plus que le festival fête son 15e anniversaire cette année et se déroulera du 5 au 13 août 2021 toujours au Théâtre Royal du Parc, rue de la Loi à Bruxelles.



Pour cette 15éme édition, le Festival Classissimo propose une une mosaïque musicale colorée, éclectique et multiculturelle avec de la musique classique, des grands airs d’opéra, du cabaret lyrique et des musiques de films…

À l’affiche, des univers particuliers inédits, des expériences uniques !, peut on lire sur leur site. Des artistes d'exception, des jeunes talents, des rencontres inattendues avec des auteurs et compositeurs belges ainsi que des grands noms de la musique de films seront mis à l'honneur lors de cette édition. Les organisateurs réservent encore plein d'autres surprises.

Durant le Festival, les amateurs de musique pourront assister à huit concerts avec la participation, entre autres, de Marc Grauwels, Eliane Reyes, Jean-Claude Vanden Eynden, Jean-Luc Votano, Julie Mossay, Sophie Karthause, .indique-t-on du côté du cabinet de Delphine Houba (PS) échevine de la Culture).

"Je suis particulièrement heureuse de célébrer les 15 ans de ce événement dédié aux musiques classiques qui s’inscrit au cœur d’une programmation estivale foisonnante et qui démontre que la Ville de Bruxelles soutient toutes les cultures, se réjouit Delphine Houba. J’en suis d’autant plus heureuse que cette 15ème édition sera totalement gratuite pour les jeunes de moins de 18 ans. Les tarifs pour les étudiants ont également été revus à la baisse afin de garantir l’accessibilité de cet évènement.

Pour ceux qui ne pourraient venir au Théâtre Royal du Parc profiter de la programmation, plusieurs concerts seront enregistrés et retransmis par BX1 et Musiq’3.Certains concerts seront enregistrés par BX1 et la radio RTBF-Musiq’3.