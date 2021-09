Folklorissimo, la Fête du Folklore, débarque ce weekend de 10h à 20h sur la Grand Place de Bruxelles. De nombreuses activités vont animer le patrimoine bruxellois afin de faire découvrir au plus grand nombre le folklore et ses traditions gourmandes, animée par les confréries.

Pour participer à l’évènement, il faudra être en possession d’un Covid Safe Ticket. Mais il est gratuit et accessible sans réservation.

Parmi les activités organisées, une course folklorique, la fanfare du meyboom et la danse des géants bruxellois. Il y aura aussi des démonstration de tir à l’arbalète avec le Grand Serment Royal et de Saint Georges des Arbalétriers de Bruxelles et l'Ancien Grand Serment Royal et Noble des Arbalétriers de Notre-Dame au Sablon. Le Manneken-Pis sera également habillé pour l’occasion.

C’est la vingtième édition de cet évènement typiquement bruxellois.