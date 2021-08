Pendant deux mois, le Parc Élisabeth de Koekelberg abrite le festival "Plazey". Des animations gratuites sont prévues les mercredis, vendredis et dimanches.

C’est désormais une coutume koekelbergeoise : le festival Plazey vient d’être lancé et se déroule jusqu’au 30 septembre, au Parc Élisabeth de Koekelberg. Au programme : musique live, jeux, sports, guinguettes… De multiples animations gratuites sont organisées tous les mercredis, vendredis et dimanches d’août et de septembre.

Parmi les activités planifiées, mentionnons : des séances de ping-pong, des ateliers cuisson de pizzas, des ateliers peinture, des séances de yoga, des parties d’échecs, etc.