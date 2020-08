Le fondateur du café-théâtre La Soupape, Michel Van Muylen, est décédé, ont annoncé ses proches ce week-end. Une veillée funèbre aura lieu ce mercredi 12 août de 18h à 19h au funérarium "poussières d'étoiles" rue Gustave Biot à Ixelles. Quelques grands noms de la scène musicale ou théâtrale ont fait leurs débuts dans ce petit café-théâtre installé à Ixelles, tout près des étangs : la chanteuse Maurane, l'actrice Yolande Moreau (bien avant son entrée en scène sur le petit écran avec les Deschiens), mais encore Bruno Coppens, Marc de Hollogne, etc.

"Depuis plus de 30 ans, le café-théâtre «La Soupape» est à la fois un lieu de programmation de chanteurs, de musiciens et de comédiens (concerts, spectacles théâtraux), mais il joue surtout un rôle de découvreur, de tremplin, de promotion et d’apprentissage de la scène pour de jeunes comédiens et de jeunes chanteurs, notamment grâce à l’étroite collaboration avec les Ateliers Chanson. La salle est mise notamment à leur disposition pour qu’ils puissent répéter et préparer leurs spectacles", écrivait en 2003 le journaliste culturel Bernard Hennebert sur son site www.consoloisirs.be.