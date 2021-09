Le service Seniors de la commune de Forest, en partenariat avec l’Union Fondation, ont lancé une activité de football en marchant pour les seniors. Les premiers entrainements, de cette équipe mixte et motivée, ont commencé cet été avec le coach Wouter Blockx, les jeudis matins pendant deux heures. « C’est un vrai plaisir pour moi d’entraîner cette nouvelle équipe chaque semaine ! Les visages sont rayonnants et la joie de jouer est réelle. Je sens une ‘faim de ballon’ qui est enfin satisfaite, à 68, 77 ou 94 ans ».

L’heure du premier tournoi a sonné sur la pelouse du complexe sportif du Bempt à Anderlecht ce mercredi midi. Plusieurs équipes de séniors se sont affrontées dont le SV Zulte Waregem et OHL Louvain, qui ont déjà de l’expérience. La nouvelle équipe seniors, composées de personne entre 70 et 92 ans, était fière de pouvoir montrer leur nouvel équipement aux couleurs jaunes et bleues. Les supporters sont venus en nombre pour crier « L’union fait la force ! »

© Ennio Cameriere

« C’est un équipe formidable, maintenant formée d’amis. Moi je suis la pour la gagne ! », explique Christine, une joueuse. « Je suis rentrée dans l’équipe par hasard parce que je suivais les cours de gym douce du coach », ajoute-t-elle. Sa comparse Tery s’est aussi inscrite par « accident ». Elles sont ravies des bénéfices de cette nouvelle activité, tant sur le moral ques sur le physique, mais aussi car elle permet de rencontrer de nouvelles personnes de sa commune. On a pu observer que l’équipe de l’Union était majoritairement composée de femmes, alors Tery lance l’appel. « Nous voulons que les messieurs ne sentent pas lésés et nous rejoignent ! ».

© Ennio Cameriere

Un peu plus loin, Jacqueline et Raquel regardent le match précédent, impressionnées par les deux équipes invitées. « Je me suis inscrite dans l’équipe car j’essaye de remuer un max. Mais jamais on aurait pu me faire croire que je porterais un maillot de foot ! », confie Jacqueline, grand-mère de 14 petits-enfants. « Ce que j’aime c’est l’aspect collectif de ce sport, de pouvoir jouer en groupe ». Pour Raquel, cette nouvelle activité lui permet de ne pas être isolée. « Je préfère ne pas rester seule à la maison, c’est une bonne occupation ». Ces quatre joueuses ne tarissent pas d’éloges à propos de leur coach Wouter Blockx. « Il écoute les séniors et montre l’importance de jouer ensemble, sans nous individualiser », explique Tery.

Mariam El Hamidine, l’échevine des seniors et la bourgmestre en fonction est venue supporter l’équipe en compagnie de quelques membres du Collège Communal. « C’est une fierté ! Ce genre d’activités permet aux seniors de créer du lien, d’éviter l’isolement, et c’est bon pour leurs capacités physiques ».

L’ambiance du tournoi aura aussi mis en lumière les relations intergénérationnelles qui peuvent en découler. Suite à l’évènement, de nouveaux joueurs viendront peut-être s’ajouter à l’équipe.