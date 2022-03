La sociétéa été fondée en 2010 et est spécialisée dans la fourniture de gaz et d'électricité aux entreprises et industries en Belgique.

L'entreprise est contrainte d'arrêter ses activités en Wallonie et à Bruxelles "en raison des tensions géopolitiques, du conflit en Ukraine et de l'approvisionnement gazier incertain". "Les prix du gaz et de l'électricité ont atteint des niveaux que personne n'aurait pu prévoir", a-t-elle indiqué.

Elexys affirme aussi que les fournisseurs d'énergie subissent une pression supplémentaire de la part des consommateurs qui ont des difficultés à payer leurs factures à temps.

L'approvisionnement en énergie est garanti. Les clients continueront automatiquement à être livré depuis le fournisseur d'urgence jusqu'à ce qu'ils choisissent un nouveau fournisseur.