La soirée est organisée ce samedi, de 23h à 6h du matin.

Afin de célébrer la fin du chantier du tunnel Porte de Hal, la Région bruxelloise, en partenariat avec le Fuse, organise une grande soirée au sein même de l'ouvrage d'art ce samedi, de 23h à 6h du matin.

"Le fin du chantier est imminente. Pour marquer le coup et célébrer cela en grande pompe, nous avons demandé à Bruxelles Mobilité, en partenariat avec le Fuse, d'organiser une "tunnel party" ce samedi", explique le cabinet du ministre bruxellois de la Mobilité Pascal Smet (SP.A).

"Le Fuse a l'habitude d'organiser ce type d'événement. Ils l'ont déjà fait lors de la City Parade, ainsi qu'à Anderlecht il y a un an. L'expertise est donc là", ajoute le cabinet Smet.

L'accès est de 5 euros et la soirée interdite aux moins de 18 ans. L'entrée se fera via la trémie gare du Midi et la fête se déroulera dans une moitié du tunnel.

Le chantier se clôturera ce samedi 19 janvier, mais des fermetures nocturnes ponctuelles auront encore lieu après cette date afin de réceptionner définitivement le chantier.