Semaine passée, la commune de Molenbeek annonçait que le futur hall sportif communal porterait le prénom de la championne de ju-jitsu Amal Amjahid et non son nom entier. Hall Amal donc et non pas hall Amal Amjahid… Un peu comme si l’on baptisait le stade Edmond et non pas Edmond Machtens.

La nouvelle a fait bondir l’opposition, dénonçant le fait que l’on ne donne pas à cette salle le nom entier de la jeune fille. Hier dans un tweet, la bourgmestre Catherine Moureaux a assuré être "favorable, à titre personnel, à ce que la future infrastructure ‘Charbonnage’ porte son nom complet. Je réunirai le collège avant le prochain conseil communal et y soumettrai la question".