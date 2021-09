Après avoir mené une enquête poussée, la zone de police Montgomery (Etterbeek, Woluwe-Saint-Lambert et Woluwe-Saint-Pierre) ont procédé une perquisition dans un nigh-shop bien connu du quartier de La Chasse à Etterbeek. Le suspect et sa compagne ont été interpellés sur place et une seconde perquisition a été effectuée à leur domicile.

Ces deux perquisitions, menées avec un chien spécialisé en recherche de produits stupéfiants a permis la saisie de 276 grammes de marihuana, 33 grammes de haschich, une dizaine de grammes de cocaïne, 39.330 euros en cash, une arme à feu et des munitions.

"Entendu par les enquêteurs, le suspect principal a reconnu les faits de vente de stupéfiants", annonce la police. "Cet homme âgé de 56 ans a été mis à disposition du juge d'instruction qui, après l'avoir inculpé pour des faits de vente de stupéfiants en association, l'a remis en liberté le temps que l'enquête se poursuive."