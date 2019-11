Les bourgmestres d'Ixelles et de Bruxelles ont autorisé la manifestation, de la place du Luxembourg au rond-point Schuman.

Les gilets jaunes manifesteront samedi prochain 30 novembre à Bruxelles. Les bourgmestres d'Ettterbeek et de la Ville de Bruxelles Cristos Doulkeridis (Ecolo) et Philippe Close (PS) ont autorisé le cortège entre la place du Luxembourg et le rond-point Schuman. Le rassemblement est prévu place du Luxembourg à 13 h.

Le départ du cortège aura lieu à 14h via la rue de Trêves, puis la rue Jacques de Lalaing, la chaussée d'Etterbeek, la rue Belliard, l'avenue de la Joyeuse Entrée puis rue la Loi pour une dislocation sur le rond-point Schuman vers 15h. La police s'attend à une centaine de participants même si le nombre exact soit impossible à dire a priori.

"Nous restons vigilants par rapport aux échos que nous avons de part et d'autre", commente le bourgmestre d'Ixelles. "Nous sommes dans une zone habitée, proche du Parlement européen, notre job est de veiller à ce que cela cette manifestation se déroule dans les meilleures conditions possibles."

L'an passé, la manifestation des gilets jaunes avait causé environ 55 000 euros de dégâts. "Nous ne sommes pas dans une situation où l'on se dit qu'il y aura des dégâts mais nous ne pouvons pas ne pas préparer, anticiper une situation avec des débordements. Nous prévoyons donc un dispositif préventif au cas où."